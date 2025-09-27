ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ! България – на финал на Световното по волейбол

България се класира за финала на Световното първенство по волейбол. Националният ни отбор постигна поредна убедителна победа – този път срещу тима на Чехия. „Лъвовете“ сразиха с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) съперниците си след поредица от зрелищни разигравания пред близо 8 000 зрители в първия полуфинал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Мачът започна с убедителен гейм в полза на възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини. Във втората част обаче чехите доказаха, че неслучайно са на полуфинал на Мондиала във Филипините, възползвайки се от някои слабости в играта ни за крайното 25:23, предава Нова. България обаче запази самообладание и в следващите две части така и не допусна фатално отпускане, за да се класира за първия си финал на планетарен форум от 1970-а насам, когато тимът ни отстъпи на родна земя от Източна Германия.

Александър Николов отново беше на висота, като буквално побърка чехите със своите 31 точки (27 от атака). Капитанът Алекс Грозданов добави 12, а 10 записа Аспарух Аспарухов. Симеон Николов и Мартин Атанасов допринесоха съответно с по 9 и 8 пункта.

За Чехия Лукаш Вашина беше най-резултатен със 17 точки. 13 добави Ян Гълъбов, който е с български корени, а Патрик Индра приключи с точно 10.

В другия полуфинал последните два световни шампиона – Полша и Италия, ще определят кой ще бъде вторият финалист в решаващия сблъсък в неделя.

Така на финала в неделя България ще играе за златото срещу един измежду европейския шампион Полша или действащия първенец на планетата Италия. Сблъсъкът в тежка категория започва в 13:30 часа.

Припомняме, че преди този мач възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини направиха обрат от 0:2 до 3:2 гейма в четвъртфиналната среща със САЩ. Силната игра на целия състав, борбеният дух и блестящото представяне на Александър Николов, който реализира 29 точки, изведоха България сред четирите най-добри отбора на планетата – за пръв път от 2006 година насам.



България ще играе за шести медал от Световно първенство по волейбол за мъже, като до момента страната е печелила сребро на София’70 и бронзови отличия на първенствата в Чехия’49, СССР’52, Франция’86 и Япония 2006.





