Граничарите от Логодаж съсипаха Академия „Футболна мечта“ с 21 гола и с петица втория в пиринската бундеслига „Ветрен“ от Полена

Вторият в пиринската бундеслига по поречието на Струма „Ветрен“ от Полена катастрофира с 1:5 на своя стадион в контролата срещу шестия през отминалия сезон „Граничар“ от Логодаж. Два гола за победителите вкара Владислав Спасов, по веднъж се разписаха Калоян Барилски, Миле Денковски и Ивелин Радков. В хода на подготовката си граничарите навлязоха в страховита форма с участието си в турнира „Витоша къп“, където изиграха три мача с баланс две победи и една загуба, като в последния двубой впечатлиха с двуцифрен успех 21:1 срещу Академия „Футболна мечта“. Със седем гола блесна Денковски, с пет се отличи Крум Карадалиев, по два добавиха Александър Ханджийски, Костадин Христов и Благовест Стойков, а по един Иван Дамянов, Вл. Спасов и К. Барилски. Другата победа с 1:0 срещу „Рилец“ от Говедарци донесе с точно изпълнена дузпа Мартин Топузов. Единственото поражение на логодажани дойде с 0:2 срещу „Звездец“ от Горна Малина, воден от легендата на „Левски“ Николай Тодоров-Кайзера.

Граничарите накараха съперниците си в подготовката да сънуват кошмари

Двама от голмайсторите на „Перун“ срещу младоците на „Славата“ К. Дамбов и Ал. Александров

Първенецът в зона „Струма“ в предната кампания „Перун“ тръгна в предсезонните проверки с 3:1 над юношите старша възраст на „Струмска слава“. Юношата на орлетата Кирил Дамбов откри голеадата след извеждащо подаване на Венци Маламов. Разликата вдигна Иван Атанасов, задължен да вкара от прецизната асистенция на Кристиян Георгиев, а третото попадение реализира след самостоятелен рейд Александър Александров. Младоците на „Славата“ също не останаха безучастни и през второто полувреме на няколко пъти се разминаха с гола след майсторски спасявания на вратаря Васил Христов. Стражът не успя да опази мрежата си само веднъж, което не се оказа фатално за крайния резултат. Дебютни минути с екипа на кресналии записаха Стоян Серафимов и завърналият се в отбора Десислав Токов.

ТОНИ КИРИЛОВ





