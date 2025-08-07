Граничари задържаха мъж с 8 300 кутии цигари без бандерол на „Кулата“

Гранични полицаи, осъществяващи компенсиращи мерки в зоната на бившия пункт „Кулата“, са спрели на 5 август за проверка влизащ в страната лек автомобил, управляван от 52-годишен български гражданин.

При извършената проверка на автомобила служителите на реда са открили 7810 кутии цигари без акцизен бандерол в багажника и в кашони на задната седалка.

Последвала проверка на къща, обитавана от 52-годишния мъж в благоевградско село, където са открити и иззети още 490 кутии цигари без бандерол.

Снимка: МВР

Мъжът е задържан, образувано е досъдебно производство и е уведомена районната прокуратура.





