Граничен пункт „Кулата“ остава затворен, над 12 км опашка от камиони

Около хиляда тежкотоварни камиони бяха блокирани преди граничния пункт „Кулата“, след като вчера протестиращите гръцки фермери затвориха магистралата преди Промахон и в двете посоки. Опашката вече е над 12 км.

Малко преди 18 часа вечерта започна пропускането на леки автомобили от и към Гърция, а след това и камиони, но само в посока България.

Няма яснота кога блокадата от тежки машини и трактори в близост до границата с България ще бъде прекратена.

От Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават българските превозвачи да използват граничния пункт „Илинден-Ексохи“.

„Там е затворено. Колеги казват, че всичко свети червено там. И от „Илинден-Ексохи“ не може да се мине“, твърди обаче един от блокираните шофьори – Красимир. И допълва:

„Няма никаква информация. Цяла нощ се движат камиони. Никой не казва на никой къде отива. Питаме полицаите – и те нищо не знаят“.

„Нощта изкарахме спокойно. Седим и чакаме. Няма тоалетни. Няма удобства. Няма нищо. Седим на пътя и това е“, посочи Георги.

БНР