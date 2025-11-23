„Гранична полиция“: Незаконният трафик става все по-невъзможен в България

Мигрантският натиск към България е намалял рязко през последната година, заяви в ефира на БТВ главният комисар Антон Златанов. По думите му причините са в подобрената организация на работа, модернизираната техника и засилените действия срещу каналджийските мрежи.

Златанов посочи, че през 2023 г. мащабите на нелегалната миграция са били „грандиозни“, като дневно са спирани около 1500 души, а други 4500 са задържани в граничната зона.

„За последното денонощие блокираните опити са едва 47“, подчерта той. По думите му и в момента се провежда съвместна спецоперация на „Гранична полиция“, ГДБОП, Националната полиция и СДВР срещу организирана престъпна група за трафик на мигранти в София.

Според Златанов ключова роля има осигуряването на над 510 високопроходими автомобила, закупени с европейски средства, които позволяват ефективно патрулиране.

Системите за видеонаблюдение по българо-турската граница вече работят, а до края на 2026 г. целият участък ще бъде покрит, включително с изкуствен интелект за ранно предупреждение.

„Всеки месец неутрализираме по една-две организирани престъпни групи“, заяви Златанов. В последните години са задържани лидери на мрежи от различни националности – български, сирийски и други.

По думите му най-евтината „услуга“ е нелегално преминаване пеша и укриване в горите, докато най-скъпите маршрути включват преминаване в тайници, специално изградени в камиони и бусове. „Най-високата цена, която сме засичали, е 20 000 евро на мигрант за преминаване през България“, каза Златанов.

Във връзка със случая в Бургас, при който загинаха шестима мигранти, Златанов подчерта, че служителите са действали по протокол и няма грешка от страна на граничните полицаи.

Той уточни, че използването на шипове е крайна мярка, но през последните два месеца е било необходимо девет пъти, главно по българо-гръцката граница.

Случаите с придвижване на деца през границата са намалели. Златанов коментира и трагичния случай с шестте египетски деца, загубени в Странджа, като подчерта, че разследванията не са установили вина на граничните служители.

В момента по външните граници на България работят екипи на Frontex, като на турската граница са разположени около 150 служители.

Златанов обясни, че заради намаления натиск числеността им вероятно ще бъде редуцирана през следващата година. Подкрепата от българската армия вече не е необходима.

„Бизнесът с незаконен трафик става все по-невъзможен в България. Пренасочете се към нещо легално, рано или късно ще стигнем до вас“, закани се Златанов на каналджиите.

News.bg