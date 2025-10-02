Гранични полицаи унищожиха канабисова нива в с. Ласкарево

На 1 октомври служители на ГПУ – Петрич проведоха специализирана полицейска операция. В нива с площ от около 130 кв.м в село Ласкарево, община Сандански, те са установили 120 зелени растения с общо тегло 261.840 кг, които при извършения полеви наркотест са реагирали положително на канабис. Взети са представителни проби, останалите растения са унищожени. В стара необитаема постройка до нивата граничните полицаи са открили още 8.782 кг полусух канабис.

По случая е образувано досъдебно производство, разследването по случая продължава.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА