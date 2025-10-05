Графологът В. Стойков: 10 подписа на жалбоподатели, оспорващи в съда решение на ОбС за зонирането в Благоевград, не са положени от тях

Адвокат Георги Чорбаджийски представи декларации от клиентите си, че са го упълномощили за делото и потвърждават действията му

10 подписа на жалбоподатели, които са упълномощили адвокат Георги Чорбаджийски да ги представлява на делото в Административен съд срещу решения на ОбС – Благоевград, не са били положени от тях. Това е установила графологичната експертиза, която бе възложена от тричленния съдебен състав, председателстван от Стоянка Пишиева, по делото, заведено от група благоевградчани, които атакуват решенията на местния парламент от 20 декември 2024 г., с които бяха приети изменения в общинските наредби за местни данъци и такси, довели до повишаване на таксата за битови отпадъци и цената за паркиране в “синя зона“ и зонирането в Благоевград.

С промените централна градска част бе разширена, което води до по-високи данъци за недвижимите имоти и именно това е предмет на съдебно дело №12/2025 г., по което вчера се проведе второ заседание. Приета бе съдебно-графологичната експертиза, която бе възложена на вещото лице Валери Стойков. Тя бе назначена в първото заседание на 11 юли по искане на адвокат Теодор Тошев, който представлява ОбС – Благоевград. Освен че определи жалбата за неоснователна, тогава той оспори представителната власт на колегата си адвокат Георги Чорбаджийски, тъй като пълномощните не били подписани от жалбоподателите. Затова направи искане да бъде назначена съдебно-графологична експертиза, която да изследва подписите на 17 жалбоподатели и да каже дали са техните. Адвокат Тошев уточни, че извън съмнение са подписите на жалбоподателките Първолета Евтимова и Илинка Митева.

Това се потвърди и от вещото лице Валери Стойков, който е изследвал подписите на 27 жалбоподатели, т.е. с 10 повече от определените 17. В заключението си е посочил, че 10 от подписите не са положени от жалбоподателите.

Адвокат Георги Чорбаджийски обаче представи писмени декларации от тях, че са го упълномощили да ги представлява и потвърждават предприетите от него действия по делото. Тъй като вещото лице е пропуснало да изследва подписите на други двама жалбоподатели, му бе дадена допълнителна задача да го направи до следващото заседание.

Припомняме, че първоначално оспорващите бяха 34 души, но след това бройката бе редуцирана наполовина, и делото спрямо 17 човека бе прекратено. Това вероятно е довело до объркването на бройката жалбоподатели, чиито подписи са изследвани от вещото лице. Заради довършване на графологичната експертиза и поради това, че не е готова комплексната съдебно-техническата експертиза, делото бе отложено за ноември. Втората експертиза бе поискана в първото заседание от адвокат Чорбаджийски, според когото новото зониране е злоупотреба с права от общината. По повод направените доказателствени искания председателят на тричленния съдебен състав Стоянка Пишиева изиска преписката от решението на ОбС – Благоевград, взето на 20 декември 2024 г., препис от решението с което е приет Общият устройствен план, както и решението, с което общината е определила зоните. Съдът назначи и двете експертизи като за комплексната съдебно- техническа експертиза. ОбС – Благоевград бе задължен да внесе 1500 лв. депозит за графологичната, а жалбоподателите пък депозит от 2000 лв. за техническата , която е възложена за изпълнение на архитект.

Както „Струма“ писа, в Административен съд – Благоевград бяха подадени жалби срещу решението на ОбС – Благоевград през декември 2024 г., с които бяха направени промени в двете общински наредби – за определяне размера на местни данъци и такси, както и условията и цените за паркиране в „синя зона”. Оспорват се както такса смет, която бе увеличена от 2,5 промила на 2,95 промила, промените в цените и условията за паркиране – някои преференциални, а други ограничаващи, за втория талон на собственици на жилища и др. На прицел е методиката и финансовата обосновка на приетите изменения в двете наредби.

Съдия Стоянка Пишиева

В жалбата се посочва, че не е ясно колко става почасовият престой в „синя зона” в Благоевград, въпреки че общинските съветници гласуваха да стане от 1 лв. на 2 лв. От 10 лв. на година таксата за пропуск за 1 автомобил на живеещите в района на платено паркиране бе повишена на 125 лв., а за втори автомобил – 300 лв. За абонамент за произволно парко място в рамките на работното време таксата е 1400 лв., а за 12 месеца – 2600 лв. Освобождаването на автомобил от скоба остана 35 лв., при започнала репатрация глобата е 50 лв., при качен на паяка автомобил, но все още непреместен – 90 лв. Освобождаването от наказателен паркинг е 100 лв. плюс по 3 лв. за всеки час, но не повече от 70 лв. на ден. От жалбата бяха обособени 3 отделни дела – за такса смет, за цените в „синя зона“ и за паркирането.

Адвокатите Георги Чорбаджийски и Теодор Тошев

Припомняме, че в Административен съд – Благоевград имаше дело срещу завишената такса смет за 2024 г. и след повече от 1 година заседания, вместо решение, производството бе прекратено. Жалбата бе определена като недопустима, тъй като, докато се точи делото, наредбата е била променена. Това ще се случи и с настоящото делото за такса смет за 2025 г., тъй като междувременно Наредбата бе променена. Таксата за битови отпадъци за 2026 г. ще се определя на принципа „замърсителят плаща“, като ще се изчислява според реалния брой ползватели. За целта от 1 октомври до 31 декември 2025 г. собствениците на имоти ще трябва да подадат декларации в общината, в които да посочат адреса и вида на имота и броя на ползвателите към 30 септември 2025 г.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА