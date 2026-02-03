Грация на „Пирин“ повтори постижение на треньорката си след 9 г.

Състезателката на „Пирин“ Ирен Давидкова получи наградата си за най-добър състезател на 2025 г. в класацията на БФПС за артистично плуване. Примата на благоевградския клуб бе отличена за представянето си в дисциплината „соло”, където спечели държавната титла и се класира 12-а на европейското първенство в Атина за девойки старша възраст. В гръцката столица И. Давидкова участва на финал. Тя е медалист и от редица силни международни турнири през изминалия сезон. Така грацията на „Пирин“ повтори постижението на една от треньорките си – Христина Дамянова, която бе определена за №1 в синхронното плуване у нас през 2016 г. Освен нея за подготовката и представянето на Ирен се грижат другата треньорка Миглена Бояджиева и хореографът Кристина Таласиниду. В артистичното плуване бе награден и микс дуетът Димитър Исаев и Христина Черкезова с наставник Юлия Чубурова.

И. Давидкова току-що е получила наградата си от президента на българската федерация Г. Аврамчев Примата на „Пирин“ с треньорките си Хр. Дамянова (вляво) и М. Бояджиева

Призовете си на церемонията получиха още най-добрият плувец Петър Мицин от „Вихрен“ с треньор Николай Вакареев и майсторът на скокове във вода Цветомир Ереминов с наставник Георги Чобанов.

ИВАН ДЕЛЧЕВ