Гредите спасиха „Септември“ в Сливница

“Септември“ (Сим) завърши 0:0 в гостуването си на „Сливнишки герой“ и продължава без допуснат гол през сезона в Югозападната Трета лига. Срещата в Сливница предложи динамична игра и доста положения пред двете врати. Първите опасности бяха пред Константин Бусаров, но защитата на симитличани се справи. В 25-та мин. Симеон Димитров-Симба контраатакува мощно, финтира бранител и стреля с левия крак покрай десния стълб. 9 минути по-късно Добромир Панчаревски проби отдясно, нахлу в наказателното поле и шутира във външната страна на мрежата. В началото на втората част Красимир Великов центрира остро, Панчаревски се размина с топката, която попадна у Даниел Топузов, чийто силен удар премина над рамката. Четвърт час преди края капитанът Йордан Тодоров нацели напречната греда от фал. Малко по-късно и Христо Радков разстресе дирека зад Бусаров при идентична ситуация – шанс от пряк свободен удар, при който топката срещна напречната греда.

„СЛ. ГЕРОЙ“: Цветанов, Данчев, Карагьозов, Илиев, Радков, Добчев, Д. Димитров, Й. Тодоров, Аличков, Бонев, Делков (Резерви: Б. Петров-вр., Цв. Тодоров, Мечикян, М. Иванов, Йовчев, Василев, Миланов, Жеков, Николов).

“СЕПТЕМВРИ” (СИМ): Бусаров, Й. Костов, Янков, Косов, Великов, Топузов, Траянов, Кючуков (55-Ил. Петров), Панчаревски (85-Ласков), Пл. Петров (46-Карадачки), С. Димитров.

ИВАН ДИМИТРОВ






