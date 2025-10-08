Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

Шведската активистка Грета Тунберг заяви, че тя и други задържани от флотилията за Газа са били подложени на изтезания в израелския затвор, в който са били държани.

Тунберг каза на пресконференция в Стокхолм, че тя и съмишлениците ѝ били „отвлечени и изтезавани“ от израелската армия. Екоактивистката отказа да даде повече подробности, но добави, че не е имала достъп до чиста вода и на другите задържани бил отказан достъп до жизненоважни лекарства.

Израелското министерство на външните работи многократно е отричало задържаните да са били малтретирани.

„Всички са имали достъп до вода, храна и тоалетни, не им е бил отказан адвокат и законните им права са били напълно спазени“, заяви говорител на ведомството.

Тунберг беше част от флотилия, която се опита да достигне до Газа, за да достави хуманитарна помощ и да привлече вниманието към тежкото положение в анклава, където по-голямата част от жителите са прогонени от домовете си и според ООН гладът е повсеместен.

Тя беше задържана заедно с още 478 души от флотилията и изгонена от Израел в понеделник.

Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик, от който се облагодетелства палестинската военна групировка „Хамас“. През юни Тунберг беше задържана при подобен опит да бъде пробита израелската морска блокада на Газа.БТА