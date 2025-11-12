Григор Димитров и Ейса демонстрират любовта си на почивка в Коста Рика

Топ теми

Българската звезда в тениса Григор Димитров и приятелката му – холивудската актриса Ейса Гонзалес споделиха свои моменти от ваканцията им в Коста Рика. 

Двамата влюбени отмарят след тежкия сезон на тенисиста в Тура, в който първата ни ракета на няколко пъти трябваше да се оттегля от турнири поради различни контузии.

„Живея живота по костарикански“, написа Димитров в социалните мрежи, добавяйки снимка, на която се вижда, че е доволен от почивката. 

Двамата летяха с хеликоптер, спускаха се в пещера и бяха на сафари. Доказателство за това са видеа, качени от актрисата в нейния профил в Instagram.

