Григор Димитров се оттегли от Мастърса в Париж заради болки

Първата ракета на България Григор Димитров приключи участието си на тенис турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Париж.

34-годишният Димитров трябваше тази вечер да излезе на корта за двубоя си с руснака Даниил Медведев, но това няма да се случи, съобщиха организаторите на надпреварата.

Българинът е обявил, че отново е почувствал болка в контузеното място и няма възможност да продължи.

Турнирът в Париж представляваше завръщане за българина на корта. Той не бе играл от юли месец насам, когато скъса гръден мускул в мача си с Яник Синер на „Уимбълдън“.

„За съжаление, Григор Димитров се оттегли от мача на сингъл. Беше страхотно да те видим отново на корта, Григор“, написаха в официалния акаунт на турнира в Инстаграм.

В първия кръг в надпреварата на сингъл в понеделник Димитров елиминира французина Джовани Мпечи-Перикар, с което си осигури мача с Медведев.

Във вторник българинът, заедно с французина Никола Маю, загуби в турнира на двойки от Едуар Роже-Васлен и Юго Нис.

Поредният здравословен проблем пък означава, че най-вероятно няма да видим повече Григор на корта до края на годината.

Дир. бг