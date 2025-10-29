Григор Димитров срещу Даниил Медведев днес в Париж

Българският тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу руснака Даниил Медведев във втория кръг на Мастърса в Париж. Срещата е трета в програмата на Корт 1 и се очаква да започне не по-рано от 15:00 часа българско време.

Димитров се завърна на корта след близо четири месеца отсъствие заради травма и започна с убедителна победа над французина Джовани Мпетши Перикар – 7:6 (5), 6:1. Медведев също стартира уверено, като даде едва четири гейма на испанеца Хауме Мунар.

Това ще бъде двубой №12 между двамата, като балансът до момента е в полза на руснака – 8:3 победи. Последната им среща беше на „Уимбълдън“ 2024, където Григор се отказа в осминафиналите заради контузия. Българинът обаче има добри спомени от Париж – именно тук през 2023 г. победи Медведев по пътя си към финала на турнира.

При евентуална победа днес Димитров ще се изправи в осминафиналите срещу един от двамата италианци – Лоренцо Музети или Лоренцо Сонего.topsport.bg