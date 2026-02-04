„Грийн Хаус Груп“ ЕООД иска целия дебит на минерална вода от сондаж край с. Зелен дол, разширява оранжериите с още 10 дка

Целия дебит на минерална вода от сондаж №14 край благоевградското село Зелен дол иска „Грийн Хаус Груп“ ЕООД заради планирано разширение на оранжериите си в местност Крачаница. Искането е съгласувано с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и с РИОСВ и завчера бе огласено публично за евентуални предложения и възражения от община Благоевград.

От години „Грийн Хаус Груп“ използва минералната вода, която извира с температура 63 градуса, за отопление през зимата на оранжерията, в която се произвеждат краставици. Първоначалните 5 дка бяха увеличени на 20 дка, а последното инвестиционно намерение, депозирано в кметството от управителя Генчо Митев, е за разширяване на оранжерията с още 10 дка.

Действащото в момента разрешително на формата за ползване на минерална вода от сондаж №14 е за 2 литра в секунда със средноденонощен дебит и период на черпене 212 дни в годината – от 1 октомври до 1 май, на годишен воден обем от 36 633 куб.м. Искането на дружеството е да ползва пълния дебит от 4,8 литра в секунда на сондажа за 273 дни в годината – от 1 септември до 31 май, с годишен воден обем 113 218 куб.м.

„Проектът ни за изграждане на новите оранжерии е готов, очакваме да излязат разрешителните, за да стартираме строителство им върху 10 дка. В момента в оранжериите работят 25 човека и с разширението ще увеличим персонала с още 15 души“, коментира за вестник „Струма“ управителят на „Грийн Хаус Груп“ ЕООД Генчо Митев. Той допълни, че дружеството следва стратегията си за развитие на оранжериите от закупуването им през 1992 г. при ликвидирането на АПК и те функционират само за производство на зеленчуци.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА