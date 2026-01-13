Грипната вълна удря с пълна сила, януари е най-опасният месец, 90% от пробите са с агресивен щам

„Пикът на грипа предстои и ще бъде през януари“, предупреди главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, като очерта очакванията за следващите седмици. По думите му още през идните дни някои области в страната могат да достигнат епидемични нива, а здравната система ще бъде подложена на сериозно натоварване.

Доминиращият щам и мащабът на заразата

Според данните близо 90% от изследваните проби са положителни за варианта AH3N1, който категорично доминира в настоящата грипна вълна. Кунчев подчерта, че не би го определил като „супергрип“, тъй като няма принципно различно протичане, но се предава значително по-лесно. „Засяга повече хора, малко по-интензивна е епидемията“, обясни той за bTV, като уточни, че засега не се потвърждават твърдения за необичайно висока смъртност. Въпреки това мащабът е сериозен – само в София, по думите му, ежедневно боледуват около 10 хиляди души, което неминуемо оказва натиск върху болници и лични лекари.

Симптомите идват бързо и рязко

Заради празничните дни реалната статистика за броя на болните е непълна, но лабораторните данни са показателни. В края на миналата седмица са изследвани 240 проби, като 68 от тях са били AH3N1, при минимално присъствие на Covid и други грипни варианти. „Къс инкубационен период и рязко начало – температура и лошо общо състояние. Вие сами разбирате, че сте болни“, посочи Кунчев. Симптомите могат да се появят само няколко часа след заразяването или до едно-две денонощия, като грипът често започва със сухо гърло и дразнене, последвани от суха, лаеща кашлица.

Как да реагираме и какво наистина помага

Главният здравен инспектор беше категоричен, че първата стъпка е болният да не заразява околните. Оставането вкъщи е ключово, а опитите да се работи в това състояние са контрапродуктивни. Той препоръча при възможност първоначална консултация по телефона, вместо чакане пред лекарски кабинети. „Най-важното е антивирусното лекарство – то единствено влияе на размножаването на вируса“, подчерта Кунчев, като допълни, че останалите медикаменти са само симптоматични. Ранният прием – още в първия или втория ден – дава най-добър ефект и скъсява боледуването, докато антибиотик се изписва единствено при усложнения.

Училища, ваканции и рискови групи

По думите на Кунчев грипната ваканция сама по себе си не спира епидемията, особено когато заразата вече е широко разпространена. Ако 30% от учениците отсъстват, учебният процес така или иначе е сериозно нарушен. Що се отнася до превантивния прием на медикаменти, той е оправдан само при рисковите групи – възрастни хора и хронично болни, при които грипът може да доведе до тежки усложнения. Според експерта именно при тях вниманието трябва да бъде най-голямо в идните седмици.

Проф. Кантарджиев: Новият вариант на грипа се предава по-лесно, но не води до усложнения

Пик в края на януари прогнозира бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести

„В момента доминиращият вариант на грип в нашата страна е H3N2, и то подварианта K. Наистина има ръст на случаите, но може да кажем, че в момента още не сме в пика на грипната епидемия, както да речем са някои държави. В момента Франция е в пика“, каза по Нова тв проф. Тодор Кантарджиев.

По думите на професора новият подвариант се предава по-лесно, но не причинява заболяване, по-тежко от другите подварианти. „Не се кара по-трудно, не води до по-тежки усложнения“, каза експертът.

Той подчерта, че „ще бъдат заразени повече хора, защото е по-прилепчив и защото колективният имунитет е такъв, че предполага едно масово заразяване. Особено опасно е за децата. Особено опасно е за възрастовата група 5-14 години“.

В коментар за ваксините Кантарджиев посочи, че в момента посланието на Европейското бюро на Световната здравна организация е да се ваксинират хората. Той прогнозира каква е ефективността им в България: „91% от ваксините за възрастни над 65 години вече са използвани. Още имаме възможност, защото очакваме пика да е началото на февруари или края на януари“.

Професорът обърна внимание и на ефективността на ваксините при различни възрастови групи: „При децата ваксините имат ефективност от 70% за предпазване от хоспитализация. При възрастните обаче поради мутациите на вируса ефективността е около 35-40%, което все пак гарантира по-леко протичане на болестта“.

Кантарджиев коментира и причините, поради които ваксинацията не е навсякъде достатъчно разпространена: „Защо не се полага безплатна ваксина за деца, особено като е без игла и може да се приложи в носа? Отговорът е, че става дума за пари, а не за интерес на общественото здраве. Общественото здраве има интерес да има по-малко заболели“.

Професорът подчерта важността на профилактиката. „Един долар за профилактика спестява 10 долара за лечение. Ваксините са много ефективни, особено тези за носа, защото създават локален имунитет в лигавицата и унищожават всички грипни вируси, които попаднат“, подчерта той.

Проф. Кантарджиев уточни, че пикът се очаква в края на януари или началото на февруари. „Все още нямаме значително увеличение на случаите. Ако междусрочната ваканция бъде удължена с няколко дни, това би помогнало за намаляване разпространението на вируса“, каза той.

Д-р Веселина Никифорова: Най-характерните симптоми са внезапното начало, високата температура и изразените болки в мускулите

Заболеваемостта от грип в България нараства бързо, а област Перник вече отчита едни от най-високите стойности в страната – 240 заболели на 100 хиляди души, което е двойно повече от средната национална заболеваемост.

Според общопрактикуващия лекар д-р Веселина Никифорова непосредствено след празниците е отчетен краткотраен спад на заболелите, обясним с по-малкия брой контакти – учениците не са били в училище, а най-малките не са посещавали детски градини и ясли. Само ден по-късно обаче картината рязко се е променила.

Най-характерните симптоми на грипа тази година остават внезапното начало, високата температура и изразените болки в мускулите и ставите. „Пациентите казват, че се чувстват сякаш влак е минал през тях“, обясни лекарят. Често се появяват и болки в очите, главоболие и силна отпадналост, а хремата и кашлицата идват по-късно в хода на заболяването.

Най-уязвимите групи в момента са децата в колективите и възрастните хора.

Д-р Никифорова подчерта значението на противогрипната имунизация, като отправи призив към здравните власти ваксината за децата да бъде безплатна. „В практиката си виждам, че хората над 65 години, които са имунизирани, почти не стигат до кабинета по време на грипни епидемии“, посочи тя.

По отношение на лечението лекарят напомни, че болните са най-заразни в първите дни и именно тогава трябва да останат у дома. Средната продължителност на тежките симптоми е около седмица, но пълното възстановяване зависи от имунитета на всеки човек. Важно е при първи признаци да се потърси медицинска помощ, защото съществуват противовирусни медикаменти, които, ако се приложат в първите 36-48 часа, значително облекчават протичането.

Д-р Никифорова очерта трите най-важни мерки за защита: ваксинация, носене на маски на обществени места, особено от болните, и стриктна лична хигиена. „Дисциплината в този сезон е решаваща – така пазим не само себе си, но и околните“, категорична бе тя.

Проф. Кюркчиев успокои: Думата „мутация“ не бива автоматично да поражда паника

Случаите на заболели от грип в България и Европа нарастват, като водеща причина за това е разпространението на т.нар. вариант К на грипния вирус H3N2. Това заяви клиничният имунолог проф. д-р Доброслав Кюркчиев по NOVA NEWS.

По думите му данните от редица европейски държави и САЩ показват, че около половината от пациентите с респираторни симптоми са положителни за грип, като близо 90% от тях са заразени именно с вариант К. Това е мутирала форма на добре познатия вирус H3N2, който е причинител и на т.нар. хонконгски грип от 1968 г. „Това не е нов вирус, а мутирал вариант на стар познайник“, подчерта специалистът.

Проф. Кюркчиев успокои, че думата „мутация“ не бива автоматично да поражда паника. За разлика от коронавируса, грипният вирус по принцип мутира постоянно и това е част от естественото му поведение. Макар вариант К да е по-заразен, протичането на заболяването е познато и не представлява сериозна опасност за хора извън рисковите групи.

Относно противогрипните ваксини имунологът обясни, че науката не може да предвиди конкретните мутации, които ще доминират през сезона. Ваксините се разработват на базата на данни от предходни месеци, включително от Южното полукълбо, където вариант К е регистриран първоначално. Въпреки това ваксините остават най-доброто средство за защита, макар и несъвършено.

„Противогрипната ваксина не предпазва напълно от заразяване – ефективността е около 50%, но значително намалява риска от тежко протичане на заболяването“, обясни проф. Кюркчиев. При децата защитата срещу тежък грип достига до 75%, докато при възрастните е около 40%. Именно поради това ваксинацията е особено препоръчителна за възрастни хора и пациенти с хронични заболявания.

За децата до 18-годишна възраст специалистът обърна внимание на назалната противогрипна ваксина, която съдържа жив, но отслабен вирус. Тя е с висока ефективност – над 85% срещу тежко протичане, но не се препоръчва за деца с доказан имунен дефицит. „Не всеки, който боледува често, е имунокомпрометиран – това е медицинска диагноза“, подчерта имунологът.

Относно късната ваксинация в разгара на грипната вълна проф. Кюркчиев беше откровен: „Уместно е, но е късно“. Изграждането на имунитет отнема поне 5-6 седмици, а оптималният период за ваксинация е бил през октомври и ноември. Въпреки това поставянето на ваксина не е опасно, но ползата на този етап е ограничена.

Специално внимание беше отделено и на пациентите с автоимунни заболявания. По думите на специалиста в повечето случаи основната терапия не трябва да се спира при грип, но решението трябва да е индивидуално и да се взема съвместно с лекуващия лекар. Кортикостероидите обикновено не се прекъсват, докато при биологична терапия може да има изключения.

Категорична беше позицията на проф. Кюркчиев по темата за имуностимулиращите препарати. Според него здрави хора и хора по време на инфекция не бива да приемат имуностимуланти, тъй като прекомерната имунна реакция може да бъде по-опасна от самия вирус. „Имунната система не е лелка, която просто трябва да се „напомпа“ – понякога именно нейният свръхотговор е проблемът“, предупреди той, напомняйки за феномена „цитокинова буря“, познат от Covid-19.

ИМУННАТА СИСТЕМА ИМА НУЖДА ОТ БАЛАНС, НЕ ОТ СТИМУЛАНТИ

През зимата темата за това как да останем здрави по-дълго става все по-актуална. „Чувам всякакви варианти на изречението: „Усещам първи симптоми на грип и си купувам имуностимулант, за да ме подмине“. Това е изключително погрешна концепция“. Това обясни началникът на лаборатория по клинична имунология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ проф. Доброслав Кюркчиев.

По думите му причината е в грешното разбиране за имунната система. „Хората я възприемат количествено – колкото по-силна, толкова по-добре. Истината е, че имунната система е много фино регулирана. Тя има нужда от баланс, не от безразборно стимулиране“.

Според него приемът на имуностимуланти без нужда не е просто излишен, а може да бъде и опасен. „Имунната система не винаги ни помага. Понякога именно нейната прекалено силна реакция е проблемът, а не самият вирус. В крайни случаи това може да доведе до така наречената цитокинова буря или до отключване на автоимунни процеси, при които имунната система започва да атакува собствените тъкани“, каза професорът.

Тези състояния са редки, но реални, подчертава той, и често остават недобре разпознати.

„Имуностимулиращи медикаменти трябва да приемат само хората, при които има доказан проблем с имунната система“, категоричен е Кюркчиев. И напомни, че това се установява чрез имунологични изследвания – кръвни тестове, които оценяват антителата и клетките на имунната система.

„Тези изследвания се покриват от Здравната каса. Ако се установи дефицит, тогава лечението се назначава по схема от лекар. Не по вътрешно усещане“, предупреди медикът.

Има три основни признака, които могат да подскажат проблем – често, продължително и тежко боледуване. „Обикновено те вървят заедно. Повече от 6-7 реални боледувания годишно – не просто хрема, а заболяване – вече е подозрително, особено при децата“, поясни той.

Според проф. Кюркчиев грипните ваксини не са съвършени, но са най-доброто средство, с което разполагаме. „Те предпазват около 50% от заразяване, но значително намаляват риска от хоспитализация и тежко протичане – до 75% при деца и около 40% при възрастни“, заяви той.

И напомни, че ваксинацията обаче трябва да се прави навреме – през октомври и ноември. „Грипът си е грип. Има го всяка година. Няма причина да изпадаме в паника“, подчерта професорът.