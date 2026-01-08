ГРИПЪТ НАСТЪПВА! Д-р Д. Тачова: Много са болните в Благоевград, но заболяването преминава бързо за няколко дни след прием на антивирусен препарат

Значителен ръст на болните с респираторни инфекции отчитат лекарите в Благоевград. Пред кабинетите на джипитата е пълно с пациенти. Много са вече и случаите на грип, като вирусът заразява и ваксинираните.

„Има сериозно повишаване на болните от грип и все по-масово става. Бързо се предава, млади и стари – всички го хващат. Симптомите са типични – рязко начало с висока температура, болки в ставите и мускулите, кашлица. Бързите тестове дават положителни резултати за грип „А“, но понякога картината е като за грип „Б“ – с болки в очните орбити и главоболие. Важното е, че като се вземе противовирусен препарат, болните се повлияват много бързо и след два дни са значително по-добре”, заяви за „Струма“ д-р Дафина Тачова, председател на сдружението на общопрактикуващите лекари в Пиринско.

Д. Тачова В. Мончева



Тя самата е изкарала на крак вече грипа, но много по-леко, тъй като е ваксинирана. При новия вариант на грипния вирус човек може да предава заразата поне 24 часа преди появата на симптомите.

„Тогава човек не изпитва никакви симптоми, но е максимално заразен“, отбелязва инфекционистът д-р Трифон Вълков. Периодът на отделяне на вируса след проявата на болестта обикновено продължава между 5 и 7 дни.

Завишаване на острите вирусни заболявания регистрират и от РЗИ – Благоевград. „Този процес се наблюдава още преди Нова година. Тогава повечето от случаите бяха за Ковид, но сега получаваме данни за грип от общопрактикуващите лекари.

„Каква е реалната заболеваемост, ще стане ясно след няколко дни, след като станат готови резултатите от изследванията на пробите, които сме изпратили в Центъра за заразни и паразитни болести“, каза за „Струма“ д-р Веселка Мончева, директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Благоевград. Практиката показва, че пикът на грипната вълна обичайно е в края на януари. За предпазване от заразяване с респираторни инфекции е препоръчително да се спазва добра хигиена – мийте ръцете си често със сапун и вода, особено след кихане и кашляне. Друг удачен вариант е да използвате влажни кърпички със съдържание на алкохол. Избягвайте да докосвате очите, носа и устата си с пръсти, освен непосредствено след внимателно измиване с вода и сапун. Вирусите най-често навлизат в организма ни чрез лигавиците на очите и носа ни. Избягвайте контактите с болни хора, но

ако вече сте се заразили – останете вкъщи. Така имунната система ще се справи по-лесно с вируса и организмът ще се възстанови по-бързо, освен че ще предотвратите предаването на инфекцията на колегите си. Консултацията с лекар е задължителна при учестено дишане, поява на задух, болка или напрежение в гръдния кош или корема, наличие на замаяност, прояви на обърканост, постоянно повръщане и други симптоми. Приемането на течности при заболяване е не по-малко важно от взимането на температуропонижаващото средство, категорични са лекарите.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА