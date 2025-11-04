Гришо приключва сезона извън топ 40 в света, Вики Томова с две места нагоре

Най-добрата ни ракета Григор Димитров ще приключи сезона извън Топ 40 на световната ранглиста. В обновената вчера класация хасковлията губи шест места и вече е 44-ти с актив от 1180 т. След дълго отсъствие от близо четири месеца заради травма в гръдния мускул, получена на „Уимбълдън“, трикратният полуфиналист от турнирите от Големия шлем се завърна на корта на „Мастърс“-а в Париж.
Във френската столица Гришо тръгна с убедителна победа над Джовани Мпечи Перикар, но след мача си на двойки отново усети физически дискомфорт и реши да се оттегли, пропускайки очаквания с интерес сблъсък срещу Даниил Медведев. На върха настъпиха промени – Яник Синер измести Карлос Алкарас от лидерската позиция, а Бен Шелтън се изкачи до №6. Феликс Оже-Алиасим също бележи подем и е осми, което почти му гарантира участие във финалите на АТР.
При дамите Виктория Томова се изкачи с две места до 135-то с 557 т. Втората наша женска ракета Лиа Каратанчева също напредва и вече е 293-та в подреждането с 228 т., след като достигна до четвъртфиналите на турнира в Ирапуато (Мексико). Арина Сабаленка от Беларус остава №1 в света с 9870 т., следвана от полякинята Ига Швьонтек с 8195 и американката Коко Гоф с 6563.