Гришо приключва сезона извън топ 40 в света, Вики Томова с две места нагоре

Най-доб­ра­та ни ра­ке­та Гри­гор Ди­мит­ров ще прик­лю­чи се­зо­на из­вън Топ 40 на све­тов­на­та ран­глис­та. В об­но­ве­на­та вче­ра кла­са­ция хас­ков­лия­та гу­би шест мес­та и ве­че е 44-ти с ак­тив от 1180 т. След дъл­го от­със­твие от бли­зо че­ти­ри ме­се­ца за­ра­ди трав­ма в гръд­ния мус­кул, по­лу­че­на на „Уим­бъл­дън“, трик­рат­ният по­лу­фи­на­лист от тур­ни­ри­те от Го­ле­мия шлем се за­вър­на на кор­та на „Мас­търс“-а в Па­риж.

Във френ­ска­та сто­ли­ца Гри­шо тръг­на с убе­ди­тел­на по­бе­да над Джо­ва­ни Мпе­чи Пе­ри­кар, но след ма­ча си на двой­ки от­но­во усе­ти фи­зи­чес­ки дис­ком­форт и ре­ши да се от­тег­ли, про­пус­кай­ки оча­ква­ния с ин­те­рес сблъ­сък сре­щу Да­ниил Мед­ве­дев. На вър­ха нас­тъ­пи­ха про­ме­ни – Яник Си­нер из­мес­ти Кар­лос Ал­ка­рас от ли­дер­ска­та по­зи­ция, а Бен Шел­тън се из­ка­чи до №6. Фе­ликс Оже-Ал­иа­сим съ­що бе­ле­жи по­дем и е ос­ми, кое­то поч­ти му га­ран­ти­ра уча­стие във фи­на­ли­те на АТР.

При да­ми­те Вик­то­рия То­мо­ва се из­ка­чи с две мес­та до 135-то с 557 т. Вто­ра­та на­ша жен­ска ра­ке­та Лиа Ка­ра­тан­че­ва съ­що нап­ред­ва и ве­че е 293-та в под­реж­да­не­то с 228 т., след ка­то ­дос­тиг­на до чет­вър­тфи­на­ли­те на тур­ни­ра в Ира­пуа­то (Мек­си­ко). Ари­на Са­ба­лен­ка от Бе­ла­рус ос­та­ва №1 в све­та с 9870 т., след­ва­на от пол­якин­ята Ига Швьон­тек с 8195 и аме­ри­кан­ка­та Ко­ко Гоф с 6563.