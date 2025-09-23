Гробарите изпотиха еделвайсите в Сандански

„Вихрен“ записа шестия си пълен успех в кампанията с 3:2 срещу „Хебър“, но гробарите изпотиха еделвайсите. Часове след идването си в Сандански новият защитник Мартин Бачев излезе сред стартовите 11, запълвайки квотата U21. Доверие от началото получи и невъзстановеният напълно от контузия Методи Костов вместо извадения от групата Уасим Ауахрия и треньорското решение проработи още в 6-та мин., когато след корнер капитанът на домакините вкара поредния си гол с глава, разписвайки се в 3-ти пореден мач. В 15-та мин. Даниел Пехливанов бе фаулиран в половината на пазарджиклии и реферът Димо Димов назначи пряк свободен удар. С изпълнението му се нагърби Венцислав Бенгюзов, който изстреля топката над стената от 35-метровата дистанция и зрелищно матира Мартин Янков. И когато изглеждаше, че двубоят е решен, гробарите върнаха интригата за нула време. В 32-та мин. след меле в пеналта топката попадна на крака на лидера на хебърци Момчил Цветанов, който без забавяне с удар отблизо намери мрежата зад Станислав Нисторов.В 35-та мин. Мартин Хайдаров се възползва от поредната колективна грешка в бяло-зеления ариергард и след като изскочи по диагонала, с минаващ удар изравни. Наставникът Борислав Кьосев реагира с тройна смяна на почивката, по една в 3-те зони, заменяйки голмайстора Костов, връщайки нигериеца Даниел Кикиово в обичайния формат на защитата и освежавайки средата на терена с включването на испанеца Антонио Котан. Именно бившият играч на „Севиля“ и „Валядолид“ измисли гениалния пас към Лео Пимента в 58-та мин., след който кариоката се стрелна и заби победното попадение.

„ВИХРЕН“: Нисторов, Башлиев, М. Бачев /46 – Кикиово/, Арсов, Килов, Бенгюзов, В. Любомиров /46 – Котан/, Климентов /90 – Тренков/, Пимента /83 – Манолев/, Пехливанов, М. Костов /46 – Василев/.

„ХЕБЪР“: Янков, Калчев /71 – Петров/, Дишков /66 – Павлов/, Радев, Любенов, Цветанов, Доцев, Каменов, Хайдаров, Маламов /56 – Русинов/, Ганчев.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





