Гроздан Караджов обяви два големи инфраструктурни проекти за Област Кюстендил

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов обяви инфраструктурните проекти, които се планират за Кюстендил. На брифинг в Областната администрация Караджов заяви, че липсата на адекватна транспортна свързаност е сред основните проблеми, поради които икономическият живот в региона не се развива с достатъчно бързи темпове.

Министърът посочи и двата големи проекта, по които се работи. Единият е направлението по Коридор номер 8, който да ще свърже Черно море с Адриатическо.

„От страна на железниците върнахме 2 големи участъка по този коридор – от Радомир до Перник и от Перник до София, обратно в инвестиционната програма на НКЖИ. Търгът за единия е обявен, търгът за втория ще бъде обявен до края на годината”, каза Караджов.

По отношение на трасето от Радомир до Гюешево министърът каза, че до края на годината ще бъде приет новият проект за почти изцяло ново трасе.

„Най-вероятният срок, в който ще се обяви търгът за построяването, е средата на следващата година”, обяви Караджов.

Той каза още, че на 1 октомври на заседанието на Координационния съвет по концесиите ще се разгледа новият списък от големи инфраструктурни обекти.

„Частта от магистрала „Рила” от Дупница през Кюстендил до Гюешево, ще бъде дадена на концесия и на 1-ви ще бъде сложено началото на този процес. Най-вероятно до пролетта на следващата година ще бъде избран консултантът, който ще е от калибъра на Световната банка, IBRD или Европейската инвестиционна банка. Той ще извърши анализа за това как да се финансира тази магистрала и от нейното ползване да се изплаща обратно частната инвестиция. Хубавото на този тип инвестиции е, че от мига, в който се вложат частните средства, самата инфраструктура става публична държавна собственост, т.е. – на всеки един от нас”, обясни Караджов.

„Тези два конкретни проекта, според мен, ще доведат до оживление не само на туризма, но и на икономиката като цяло. Покрай такива артерии се развиват много логистични бази, индустриални зони, фабрики и предприятия”, допълни министърът.





