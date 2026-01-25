„Грома Холд“ поема срещу 732 хил. евро пълната рехабилитация на опасния път Вълкосел-Фъргово

Срещу 731 960,34 евро „Грома Холд“ ЕООД ще ремонтира 1165 метра от общинския път Вълкосел-Фъргово–Слащен-Туховища-Годешево в община Сатовча. Заедно с него ще се подменят тротоарните плочки и бордюри по цялото трасе. Благоевградското дружество, представлявано от Виктор Велев, се е ангажирало да проектира пътя за 60 календарни дни, след което да го ремонтира за 200 дни. Подаден е общ гаранционен срок от 2 г.



Велев и кметът на Сатовча Арбен Мименов вече подписаха договора, резултат от спечелена обществена поръчка в общината, към която интерес прояви единствено „Грома Холд“.

Пътят е напълно разбит и от години наред е сред най-опасните в Пиринско, особено при зимни условия. Заради честите катастрофи и опитите на общината да го изкърпи „на парче“ той периодично бива затварят. След осигурените пари от ДФЗ за пълната му реконструкция обаче в общината се надяват проблемите най-после да спрат.

ВАНЯ СИМЕОНОВА