Гросмайстор К. Георгиев втори в Крайова, системата Хорт изяде 1029 лв. от бонуса му

Гросмайстор Кирил Георгиев постигна поредния успех в изключителната си кариера. Този път петричкият шахматист се класира втори на силния турнир по рапид в Крайова (Рум). 59-годишният ветеран събра 8 точки в 10 кръга по швейцарска система, без да допусне поражение. Първи с 8,5 т. е гм Хосе Алкантара (Мекс), а трети остана гм Константин Лупулески (Рум).

К. Георгиев (вляво) игра 4 пъти на 5-та маса и постигна 100-процентов резултат

Състезателите до 10-то място в крайното подреждане финишираха с по 8 пункта и за разпределението на наградния фонд организаторите прибегнаха до системата Хорт. Тя не засегна първенеца от Мексико, който грабна 15 000 леи (5787 лева), ала предизвика разностранни чувства у останалите в челната десетка. Най-ощетен от челниците бе гм К. Георгиев. За чисто второ място той трябваше да прибере 10 000 леи, но заради големия брой шахматисти с 8 т. по сметката му постъпиха само 7333, което е с 1029 лв. по-малко. Другият нашенец във въпросната група, софийският майстор на ФИДЕ Георги Филев обаче бе облагодетелстван, защото получи 3583 леи вместо 2500. В награждаването се включи световният шампион по класически шахмат гм Вишванатан Ананд (Инд), чието присъствие бе вълнуващо преживяване за 293-ата участници от 14 държави, 64 от които имаха международни звания.

ИВАН ДЕЛЧЕВ






