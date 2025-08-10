Гросмайстор К. Георгиев помогнал на еврошампиона Ив. Кукушкин за златото в Солун

Гросмайстор Кирил Георгиев е помогнал на европейския ни шампион по ускорен шахмат за деца до 12 г. Иван Кукушкин за златния медал в Солун през уикенда. Петричкият състезател води тренировъчни занимания с таланта на „Младост“ (Сф) от няколко месеца, което се е оказало безспорен плюс в гръцкия град, където българинът триумфира със 7,5 точки в 9 кръга по швейцарска система и остави на 1 пункт зад себе си сребърния медалист Матеос Казакис (Гър) и носителя на бронза Андраш Илко-Тот (Унг). Наскоро Ив. Кукушкин се докосна и до най-добрия шахматист на планетата през последните 10-ина години, гм Магнус Карлсен (Нор). Малчуганът успя да поздрави феноменалния норвежец за едноличната му победа на фестивала по фишеров шах „Гренке“ в Карлсруе (Гер) в края на април.

Наред с множеството си успехи като състезател, гм К. Георгиев вече има и богата треньорска визитка Ив. Кукушкин поздравява гм М. Карлсен след триумфа в Германия

