Гросмайстор К. Георгиев с еднолична победа на мемориала „Г. Янков“

Гросмайстор Кирил Георгиев спечели еднолично мемориала по ускорен шахмат „Георги Янков“ в Асеновград с награден фонд от 10 000 лева. Петричкият феномен, който навършва 60 г. в петък, събра 9,5 точки в 11 кръга по швейцарска система, без да допусне поражение. Убедителната победа му донесе красива купа и 1500 лв. премия. Челната тройка оформиха гм Стелиос Халкиас (Гър) и международният майстор Чандра Дулипала Бала (Инд) съответно с 8,5 и 8 т., а в топ 6 намериха място гм Вячеслав Тиличеев (Сър) и гм Момчил Николов с по 8 пункта и майсторът на ФИДЕ Красимир Бранков (7,5 т.), състезавал се преди години за „Виктори Благоевград“ в „А“ група. В разпределението на бонусите се намеси и асът на „Капабланка 97“ (Дупница) Стоян Иванов (7 т., 200 лв.), наредил се 9-и. Първи при ветераните над 60 г. е благоевградчанинът Огнян Стойчев (7 т.), прибрал приз от 150 лв. В проявата с времева контрола от 15 минути плюс 10 секунди добавка на ход се включиха 66 шахматисти от България, Гърция, Сърбия, Индия, Румъния и Украйна.

К. Георгиев (вдясно) даде само 3 ремита на опонентите си и вдигна купата за първо място Ст. Иванов (в средата) след награждаването

ИВАН ДЕЛЧЕВ