Гросмайстор К. Георгиев с 2 приза от европейските шампионати по ускорен шахмат и блиц в Косово

Гросмайстор Кирил Георгиев спечели два приза от европейските индивидуални шампионати по шахмат в Косово. Петричкият феномен, който навърши 60 г. в навечерието на състезанията, зае второ място във възрастовата група над 50 г. в турнира по рапид (15 минути плюс 10 секунди на ход) със 7,5 точки в 11 кръга по швейцарска система. Там се наложи гм Василий Иванчук (Украйна) с 8,5 т.

Кирил Георгиев

Полублагоевградчанинът гм П. Арнаудов губи с белите фигури в 6-ия кръг на блица от гм В. Иванчук

Дуп­ниш­кият май­стор на спор­та М. Стой­нев (вляво) се на­ре­ди вто­ри при ве­те­ра­ни­те над 65 г. на блиц и чет­вър­ти на ра­пид



Шампион стана гм Паулиус Пултиневичиус (Литва) с 10 т., следван от гм Леван Панцулая (Грузия) и гм Даниел Дарда (Белгия) с по 9 т. В турнира по ускорен шах се включиха 374 играчи. К. Георгиев беше най-добър в своя сегмент на блиц (3 мин. плюс 2 сек.) с 9 т. от 13 възможни, изпреварвайки В. Иванчук по допълнителни показатели. В бързия шах, където местиха 370 човека, триумфира гм Джордън Ван Форест (Нидерландия) с 11 т., пред гм Едуардо Бонели (Испания) с 10,5 т. и гм Войтех Плат (Чехия) също с 10,5 т. Първа в рапида при жените финишира Белослава Кръстева (7 т.). Българката се нареди на 4-то място сред дамите в блица, където №1 е Йохана Паасикангас (Финландия) с 8 т.

ИВАН ДЕЛЧЕВ