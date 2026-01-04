Групата на квартал „Дълбошница“ големият победител в станчинарските игри на Петрич, най-малкият участник – Теодор, на 52 дни

Групата на квартал „Дълбошница“ с ръководител Красимир Пантазиев се класира на първо място в станчинарските игри „Сурва 2026“, съобщиха от общинската администрация в Петрич.

Градът посрещна първия ден на новата 2026 г. с традиционните станчинарски игри, които са един от най-ярките и обичани празници в културния календар на Петрич. За първи път от организирането на игрите нямаше жури, което да оценява участниците, а след срещи с ръководителите на станчинарските групи беше взето решение тази година класирането да се извърши според дадена от самите ръководители оценка. Съобразно определена точкова система всеки тях даде своята оценка на останалите, като нямаше да има право да оценява собствената си група.

Според класирането на второ място е групата на квартал „Виздол“, а на трето – станчинарите от жк „Изток“. Присъдени бяха и индивидуални награди – за най-добре представени обичаи и характерни образи и персонажи в игрите. Квартал „Казармите“ получи награда за най-добре представен обичай. На квартал „Поляните“ с ръководител Атанас Тодоров бе присъдено отличие за най-атрактивни арапи. Групата на квартал „Шарон“ има индивидуална награда за най-атрактивни маски, а тази на квартал „Дълбошница“ – за най-атрактивни баба и дядо. Индивидуална награда за най-атрактивен дявол получи квартал „Център“.



Присъдени бяха и отличия за най-атрактивен пепелаш на квартал „Веселяците“, както и за най-атрактивен „болен здрав носи“ – квартал „Поляните“. Групата „Братя Соколови“ получи индивидуална награда за най-атрактивни мечка и мечкар, а награда за най-атрактивни булка и младоженец бе присъдена на групата „Златна Фея“.

Бебе, на 52 дни, бе най-малкият участник в станчинарските игри в Петрич, съобщиха още от БТА, това е Теодор Милушев, който е бил сред участниците в групата на квартал „Шарон“.

Най-възрастните станчинари са Симеон Айдаров – на 80 г., от група „Златна фея“, и Автоном Гръбчев, също на 80 г., от групата на квартал „Казармите“.

Около 5000 участници, разпределени в 13 групи, се включиха в тазгодишното издание на станчинарски игри „Сурва 2026”. В организацията и охраната на събитието бяха ангажирани около 120 души от полицията и общинската администрация. За първи път беше монтиран видеоекран, на който жителите и гостите на града можеха да проследят на живо представянето на участниците на площадното пространство пред паметника на Антон Попов.

Всички групи получават еднакво финансиране за съхраняване на традициите, изработване на нови маски и стимулиране на детското участие. Подкрепата е в размер на 3000 лв. на група и не е обвързана с класирането.