Групата от Трети квартал в Благоевград разтърси фестивала в Симитли с 350 участника

Във втория ден на запомнящия се кукерски фестивал „Симитлия – Древната земя на кукерите“ дефилира и една от най-атрактивните гостуваща група от Трети квартал на Благоевград, която всяка година внася много настроение и радост на публиката.

Ръководител на групата е Илия Дамянов, а самата група е създадена още през 60-те години на миналия век. Тя е участвала във всички водещи фестивали в страната – Ямбол, Перник, Разлог, Симитли, Момин проход, както и в международни прояви в нашата южна съседка – Гърция, печелейки многократно медали и призови места.

Тази година групата впечатли с изключителна численост – 350 участника, сред които преобладаваха млади хора, а повече от 40 деца под 10 години показаха ентусиазъм и енергия, наследена от родителите и бабите и дядовците им.

В своето представяне те показаха Българска сватба, мечки и мечкар, традиционно хоро, кукери, старческа група и Беляци, пресъздавайки местните обичаи и духа на миналото. Специален акцент беше поставен върху взаимодействието с публиката, като малките участници не спряха да радват със своята игривост и усмивки.



Делегацията от групата за приятелство Монголия – България от Великия държавен Хурал на Монголия, водена от нейния председател г-н Ценд Сандаг-Очир, заедно с председателя на Групата за приятелство България – Монголия в 51-вото Народно събрание г-жа Росица Кирова, която гостува на фестивала, остана впечатлена и се зарадва на тяхното представяне, отбелязвайки високото ниво на организация, традиционния дух и творческия заряд на групата.

Гостуващата група от Трети квартал на Благоевград отново доказа, че кукерството не е само традиция, а живо и вдъхновяващо изкуство, което обединява поколения и продължава да радва сърцата на зрителите.