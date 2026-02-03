Грък избра Сандански за производство на имитиращо сирене

Грък избра Сандански, за да вдигне предприятие за производство на имитиращи млечни продукти. Петрос Диалиос е регистрирал фирмата си „Дженерал Фуудс“ ООД с конкретен предмет на дейност производство и търговия с млечни и имитиращи продукти в Петрич, а в Промишлената зона на Сандански има склад за такива, който възнамерява да преустрои в предприятие. То ще е с площ 800 кв.м и ще бъде с обособени помещения за склад за съхранение на суровини, растителна мазнина и сол, работно помещение за топлинна обработка на суровини за производство на сирене, разтопяване на растителна мазнина и приготвяне на саламура. Предвидени са още склад за съхранение на опаковъчни материали, кухня, хладилни камери, складове за препарати и за съхранение на средства за почистване и дезинфекция, санитарно-битови помещения, както и стая за почивка на персонала. Обектът ще е с максимална производствена мощност до 3000-4000 кг сирене. То ще се предлага в кофи с капаци с вместимост от 1 до 16 кг.

През декември идеята на Диалиос бе качена на сайта на община Сандански за коментари и мнения, но такива не постъпиха.

В България има над 300 млекопреработвателни предприятия и приблизително 1 на всеки 10 е за производство на имитиращи продукти, показва справка в Българската агенция по безопасност на храните. Най-общо в имитиращите продукти се слагат различни добавки, които заместват натуралните, и по този начин продуктът става по-евтин. Освен млечните продукти сред най-често срещаните в България имитиращи продукти са портокаловият сок, медът, шафранът, зехтинът, сокът от нар и др.

