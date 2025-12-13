Гръцката полиция разкри скривалище със стотици откраднати документи в Атина

Гръцката полиция разкри скривалище в Атина със стотици откраднати документи за самоличност в него, съобщи в. „Катимерини“. В информацията се посочва, че полицията е арестувала 45-годишен мъж от Пакистан, управител на склад в квартал „Омония“, където са открити стотици откраднати лични карти, паспорти и разрешения за пребиваване.

На мястото са намерени общо 419 документа, включително гръцки лични карти и 144 паспорта. Иззети са и 14 мобилни телефона, предаде кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Заподозреният бил в склада по време на акцията и е задържан. Срещу него е образувано наказателно производство. Властите са провели операцията след получена информация. Разследващите проверяват дали някой от откраднатите документи е бил използван за друга престъпна дейност.