Гръцката шивашка фирма„Хариеса” в Сандански хлопна кепенци, пратиха 100 работници на борсата

Повече от 100 шивачи са освободени от работа в края на август от гръцката фирма „Хариеса”, която функционира от близо 30 г. на територията на община Сандански. На работа са останали едва 10 работници, като и тяхната съдба все още не е известна. Договорите на освободените са официално прекратени, те са изпратени да се регистрират в Бюрото по труда.

Управителят на фирмата е посочил пред работниците, че решението му е било неизбежно заради рязко нарастващата себестойност на продукцията и замразени продажни цени. Като причина за съкращението е посочен и скокът на минималната работна заплата, която в рамките на две години скочи с два пъти, а цените на стоките във фирмата са останали същите.

В началото във фирмата са работили 300 шивачи, тя бе една от водещите в бранша в региона. Сред работещите се коментира, че сградата е била продадена от собственика и там предстои да започне да функционира цех за производство на дограма.

Преди близо месец имаше съкращения в друга гръцка шивашка фирма – „Меймарис”, като първо бяха съкратени хората в пенсионна възраст. В момента там работят 15 шивачи и опаковчици.

През годините в шивашките цехове, които наброяваха над 40 на територията на община Сандански, работеха близо 5000 работници, в момента техният брой е около 1000.

Мобилният телефон на счетоводството на фирма „Хариеса” не отговаряше, за да коментират дали са изплатени заплатите на съкратените работници. Мобилният телефон на управителя не е известен на работещите, за последно той е бил във фирмата в Сандански в началото на годината.

ЛИДИЯ МАНЕВА





