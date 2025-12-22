Гръцките фермери блокираха и днес движението на камиони през „Кулата” и „Илинден”

Гръцките фермери блокираха и днес движението на тежкотоварни камиони през граничните пунктове „Кулата” и „Илинден”. В момента колони от камиони продължават да чакат от двете страни на границата. Финален час на днешния си протест земеделците не са обявили, но се очаква след 20:00 часа те да прекратят блокадата.

Директорът на „Гранична полиция” Антон Златанов заяви, че е в постоянна комуникация с Гърция. „Дори от време на време те искат съдействие от нас, за да разговаряме с гръцките фермери, които са блокирали граничните преходи. Движението се блокира основно за тежкотоварен трафик, към момента автомобилите вървят. Имаме уверението от Гърция, че по време на коледните и новогодишните празници туризмът няма да бъде съпътстван с проблеми при преминаването”, каза Златанов.