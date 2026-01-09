Гръцките фермери вдигнаха блокадата на „Кулата – Промахон“

48-часова блокада на граничните преходи към Гърция обявиха гръцките фермери в четвъртък. Заканата е освен на тежкотоварни камиони, да се спира и движението на леките коли в някои интервали. В сутрешните часове на „Кулата – Промахон“ се образува опашка от камиони, но леки автомобили бяха пропускани. Към 14 часа беше възстановено движението на всички видове превозни средства, съобщиха от Главна Дирекция „Гранична полиция“.

На други пунктове с по-слаб трафик преминаването беше напълно блокирано, съобщава Нова.

Цветан е един от шофьорите на камиони, които изчакваха да бъдат пропуснати. „Стоя и изчаквам. Дойдох на границата 15 минути след като я затвориха в 12 часа в четвъртък. Бях петият камион на опашката. Казаха, че са обявили стачка за 48 часа. Кога ще отворят границата – не знам“, споделя той.

По думите му е прекарал нощта спокойно. „Студено е, но камионите ни са оборудвани с печки. Въпреки това, не е нормално да ни спират по този начин. Има и други начини, според мен, да се постигнат целите на тази стачка. Те само пречат на нас – шофьорите на тежкотоварни камиони“, подчерта мъжът.

Цветан беше категоричен, че гръцките фермери могат да направят протеста си пред парламента в Атина, а не да пречат на трафика по границата. „Чакането и загубата на товара ще окаже голямо влияние върху нас. Пътувам за Серес. Имах наряд от четвъртък. Можеше да натоварим още преди ден, но се оказа, че няма да се случи“, заяви Цветан.

Протестите на гръцките фермери засягат и пътища от републиканската мрежа в Централна и Северна Гърция, включително района на долината Темпи (между Атина и Солун), Лариса и Тива.

Въпреки блокадите, гръцката полиция съобщава, че националната пътна мрежа остава функционална чрез алтернативни маршрути. Трафикът се насочва към второкласни пътища, но властите препоръчват пътуванията да се избягват, ако не са наложителни.

Протестиращите са приели покана за среща с премиера на Гърция, насрочена за вторник, 13 януари, като условието е пътищата да останат отворени дотогава.

Фермерите настояват за държавна подкрепа заради високите производствени разходи, забавянето на евросубсидиите и са против търговското споразумение между ЕС и МЕРКОСУР.