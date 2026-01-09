Гръцките фермери с пълна блокада на ГКПП Кулата-Промахон за 48 ч.

Протестиращите гръцки фермери блокираха всички гранични пунктове, включително и за леки автомобили. На обяд вчера започна блокадата на граничен пункт Кулата. Предварителната заявка на гръцките фермери е, че това ще бъде най-продължителният протест от началото на тяхното недоволство до сега и ще остане в сила цели 48 часа.



От АПИ съобщиха вчера сутринта, че е ограничено движението за МПС над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев при 106-ия км през Илинден – Ексохи. Водачите изчакват на място. Временно се ограничава и движението през „Капитан Петко войвода” за всички моторни превозни средства.

Повечето от ръководителите на продължаващите от декември блокади не приеха предложенията на правителството в Атина за повишени субсидии и по-ниски цени на горива и ток, като настояват за целенасочени помощи и данъчни облекчения.

Исканията им включват незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, гарантирани минимални цени за основните селскостопански продукти, които да покриват производствените разходи, както и премахване или намаляване на ДДС и други такси, които са в тежест на земеделците.

„Последните новини са, че от 12:00 часа днес /б.р. вчера/ до събота фермерите, заедно с останалите съюзи, затварят пунктовете, включително тези с България и Северна Македония”, каза икономистът Плутархос Маридакис. „Официалната информация е, че за България ще се пускат по определен режим само леките и туристическите автомобили. За Северна Македония е по-сложно – там е напълно затворено”, добави Маридакис и допълни, че предстоят преговори с правителството.