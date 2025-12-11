Гръцките фермери удължават блокадите по пътищата

Гръцките фермери продължават протестите си и в четвъртък, но има промяна в тактиката на блокадите. Днес няма да се затварят пристанища и летища, но се увеличават часовете на блокади по пътищата, съобщиха ръководителите на протестите.

Остават свободни за придвижване всички обходни маршрути. Пътната полиция обаче предупреждава, че заобикалянето на магистралите крие рискове, защото обходните пътища не са подходящи за движение на голям поток от коли и тирове.

В четвъртък сутринта магистралата Солун – Атина при Лариса беше блокирана за няколко часа. Очакват се още две затваряния.

На Александруполис – Солун има почасова блокада при Кавала. Не е ясно кога ще бъде спряно движението по останалата част от трасето.

На магистрални пътища, вместо да ги блокират изцяло, фермерите често пропускат леките автомобили да преминават без пътна такса или раздават на шофьорите от земеделската си продукция.

Представители на туристически агенции се обърнаха към фермерите с апел да се оттеглят. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пък се съгласи на отстъпки по исканията на протестиращите и на преговори следващата седмица.