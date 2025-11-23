Гръцки бизнесмен, заловен да шофира почерпен в Петрич, спечели дело в съда заради дефектна полицейска заповед

Гръцки бизнесмен с няколко фирми с адресна регистрация в Петрич е бил засечен да шофира служебен автомобил след употреба на алкохол. Кириакос Дарданис бил спрян за полицейска проверка в Петрич с товарен автомобил, собственост на неговото дружество „Инвест лайн куриер“ ЕООД, и тестван с дрегер за алкохол. Пробата му била положителна – 0,89 промила, за което на място полицейският служител от РУ – Петрич му съставил акт за административно нарушение по чл. 5 ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата, който подписал без възражение. Същевременно била издадена заповед за налагане на принудителна административана мярка /ПАМ/ – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство и отнемане на двете табели на автомобила, която се прилага за срок от 6 месеца до 1 година при управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда.

Гръцкият бизнесмен решил да оспори заповедта за принудителната административна мярка директно в Административен съд – Благоевград. В жалбата, депозирана от адвоката на гръцкия бизнесмен, се посочва, че заповедта е издадена при наличие на съществени процесуални нарушения. Делото е разгледано от съдия Иван Шекерлийски, който споделя становището на жалбоподателя. Оказва се, че от заповедта не става ясно за какъв точно срок се налага мярката за дерегистрация на автомобила, а само е посочена законовата рамка от 6 месеца до 1 година. Според съдията е нарушен принципът на съразмерност, а липсата на конкретен и ясно определен срок на наложена ПАМ е съществено процесуално нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на заповедта. С тези мотиви полицейската заповед е отменена като незаконосъобразна, а ОД на МВР – Благоевград осъдена да заплати сумата от 1050 лв. на дружеството на гръцкия бизнесмен за направените разноски по делото. Решението е окончателно. След отмяната на заповедта фирмата спокойно може да заведе дело по ЗОДОВ срещу ОД на МВР – Благоевград за обезщетение.

Заради некоректни и противоречиви административни полицейски актове в съдилищата масово падат глоби и санкции само на това основание. Това се забелязва от години и затова е интересно дали се прави статистика по тази линия в МВР. Какви мерки се предприемат за преодоляване на пропуските и повишаване на професионалната подготовка на полицейските служители, правят ли се периодично обучения – това са въпроси, които на фона на големите заплати, получавани от служителите в МВР, са важни за обществото, което е в пълното си право да бъде по-взискателно към блюстителите на реда и закона.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА