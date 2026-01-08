Гр. Димитров направи много грешки и падна от белгийски квалификант в Бризбън

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров направи куп непредизвикани грешки и загуби от белгийския квалификант Рафаел Колиньон с 6:7, 3:6 на осминафиналите в Бризбън (Авл) днес. Хасковлията бе колеблив и на сервис, което допълнително улесни по-младия с 10 г. съперник. Рекордьорът по победи в турнира (27 при 8 поражения) изигра втори пореден двубой в една и съща проява за първи път от „Уимбълдън”. Оттогава Гришо се бореше с контузията на десен гръден мускул, като изрази надежда за доста по-успешна 2026 г. по отношение на физическата издръжливост. Срещу Колиньон си пролича, че Димитров не е играл два последователни мача от около седем месеца. 24-годишният белгиец пък влезе в ролята на сервис-бот и заслужи класиране на 1/4 финалите, както и бъдещ личен рекорд в световната ранглиста от следващата седмица. Представянето в австралийския град донесе на българина 12 885 долара от наградния фонд, но му коства 75 точки за световната ранглиста, защото миналата година игра на 1/2 финалите.

ИВАН ДИМИТРОВ