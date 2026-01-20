Гр. Димитров не издържа физически и отпадна на старта в Мелбърн

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров не издържа физически на първия си мач от Големия шлем след злощастната контузия на “Уимбълдън” срещу Яник Синер (Ит) миналата година. Топ ракетата ни видимо изнемогваше да стои на корта в третия сет срещу Томас Махач (Чех) на старта в Australian Open и загуби с 4:6, 4:6, 3:6 за 1 час и 47 минути. Само в I сет хасковлията изглеждаше добре на корта, но го загуби с един допуснат пробив. Във втората част езикът на тялото на българина съвсем се промени и той изглеждаше съкрушен при изоставането си с брейк, който също се оказа решаващ. В третия сет Гришо едва се движеше и не можеше да окаже сериозна съпротива на шампиона от миналата седмица в Аделаида. Все пак Григор издържа цял мач в Големия шлем и сложи край на черната си статистика от отказвания на мейджър турнири. Той участва за рекорден 16-и пореден път на Australian Open, а по този показател е номер 1 сред действащите тенисисти, заедно с друг ветеран – Адриан Манарино. Едва за трети път в кариерата си Димитров отпада още в първия кръг в Мелбърн. Миналата година се отказа поради контузия във втория сет срещу щастливия губещ Франческо Пасаро (Ит), а през 2013 г. отстъпи на Жулиен Бенето (Фр), който тогава беше по-напред от него в ранглистата. Гришо си тръгва от Зеления континент със 150 000 австралийски долара от наградния фонд и 10 точки за световната ранглиста.

ИВАН ДИМИТРОВ