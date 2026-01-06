Гр. Димитров с експресна победа на старта в Бризбън

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров изигра фантастичен мач и почини Пабло Кареньо Буста (Исп) с 6:3, 6:2 за 66 минути в първия кръг на турнира от категория АТР 250 в Бризбън (Авл). Експресната победа беше съвършено начало на 2026 г. за Гришо и първи успех за него с новия треньор Ксавие Малис. „Страхотно е отново да ви видя, приятели. Винаги е чудесно да започна годината тук. Вярно е, че ми беше много трудно дори психически да се подготвя за новия сезон. Наслаждавах се на мача, победата е бонус. Важното е, че се чувствам комфортно и се надявам това да продължи. Заслужаваха си всичките усилия и трудности от миналата година, за да бъда възнаграден с топлото посрещане тук. Много съм смирен, когато хората ми показват любовта си и съм благодарен да играя отново на този корт. Надявам се, че ще ви радвам с играта си. Схемата тук е пълна с качествени тенисисти, винаги е било така, защото всеки се готви за Мелбърн. Трябва да играя вече по различен начин и да се съобразявам с възрастта си. Това е част от красотата на настоящия момент, имам много предизвикателства. Виждате, че играч като Пабло Кареньо Буста трябваше да минава през чалънджъри, така че не приемам нищо за даденост и ще продължавам да работя“, каза Гр. Димитров на корта. Той доминираше срещу своя съперник и спечели първия сет с пробив при единствената си възможност в шестия гейм. Във втората част българинът поведе с два брейка, а впоследствие отрази единствения шанс за съперника на свой сервис. Победата беше затвърдена с перфектен начален удар, като двамата предложиха и няколко бляскави разигравания, обикновено печелени от хасковлията с майсторски уинъри от бекхенд и форхенд.

Следващият противник на Григор в Бризбън на осминафиналите е белгийската сензация Рафаел Колиньон, който елиминира поставения под номер 5 в основната схема Денис Шаповалов (Кан) с 6:4, 6:2.

ИВАН ДИМИТРОВ