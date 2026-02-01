Губернаторът на Кюстендил М. Чимев поряза съветниците в Кочериново, отказа им да освободят от такса смет местното ОУ

Средно училище „Христо Ботев“ в Кочериново ще плаща пълния размер такса битови отпадъци през 2026 г. въпреки решението от 29.12.2025 г. на ОбС таксата му да е 50% от общия размер на таксата за общински училища.

Областният управител обаче върна като незаконосъобразно това решение и вчера съветниците бяха принудени да го отменят.

Според мотивите на губернатора Методи Чимев местният ОбС няма право да освобождава от такса конкретен правен субект, каквото е училището, а само отделни категория физически или юридически лица.

„Законодателят не е дал определение на употребеното понятие „категория“, поради което смисълът му трябва да бъде в съответствие с общо употребимия български език. Категория означава група задължени за такса битови отпадъци лица, обединени от общи характеристики. Фактът, че в категорията фактически могат да бъдат един или няколко определяеми правни субекта, не води до промяна на вида на акта, тъй като се освобождава не конкретен, предварително определен правен субект, а всеки правен субект, който е носител на характеристиките, специфични за освободената категория лица“, разсъждават юристите на Областна администрация – Кюстендил, според които целта на законодателя не е да освобождава индивидуално задължени лица.

ВАНЯ СИМЕОНОВА