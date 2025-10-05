Гурбетчия загина след като падна от покрива на къщата си в с. Крупник

Мъж от село Крупник, община Симитли, загина на място след като падна от покрива на къщата си. Трагичният инцидент стана днес по време на ремонтни работи. Собственикът на къщата бил гурбетчия в Испания от доста време, но в момента бил в родния си край и се заел да поправя покрива. За нещастие се подхлъзнал и паднал на пътното платно. На място е пристигнал дежурен екип на ФСМП-Симитли, но медиците не са успели да спасят пострадалия, който е издъхнал от тежките травми. Загиналият мъж е около 60-годишен, заяви за „Струма“ кметът на с. Крупник Александър Равначки, който потвърди за нещастния инцидент. Случаят се разследва от полицията.



Припомняме, че преди 2 месеца по същия нелеп начин загина 54-годишен албанец, който падна от покрив на къща в село Струмяни. На 2 август около обяд той извършвал ремонт на покрива на къща, след като бил спазарен от собственика, който живеел от години в Швейцария. Албанецът се подлъзнал и паднал върху купчина греди и получил тежки травми на главата и тялото, несъвместими за живота. Когато пристигнала линейката, пострадалият мъж вече бил починал. По случая бе образувано разследване за изясняване на обстоятелствата, довели до фаталния инцидент. Оказа се, че албанецът е имал статут на постоянно пребиваващ в страната и до последно е живеел в с. Илинденци.

Бетина Георгиева