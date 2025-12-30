Гушкането преди лягане е полезно за връзката

Заспиването в прегръдките на партньора е навик, който помага за укрепване на връзката между партньорите и, освен всичко друго, намалява нивата на стрес.

Това показват резултатите от проучване, публикувано в „Journal of Social and Personal Relationships“, което изследва навиците за лягане на повече от сто хетеросексуални двойки.

Целта на изследването беше да се определи дали позицията в леглото преди заспиване оказва някакво влияние върху качеството на съня и връзката между двойката.

Отдавна е известно, че физическият контакт подобрява цялостното ни психофизично здраве по различни начини, а в някои случаи дори действа като естествен аналгетик.

В проучването, проведено върху извадка от 143 двойки със средна възраст от 40 до 43 години, които са били заедно средно 13 години, учените искаха да изследват как физическият контакт преди лягане влияе върху благосъстоянието на връзката и качеството на нощната почивка.

Те откриха, че двойките, които заспиват в близък физически контакт, независимо дали са прегърнати, само с преплетени крака или в поза „лъжица“, се чувстват по-малко стресирани и имат по-безопасна и по-стабилна връзка.

Интересното е обаче, че проучването не е открило връзка между качеството на съня и физическата близост, която, както обясняват авторите, може дори да влоши качеството на съня.

Всъщност, продължителната прегръдка може да стане неудобна, да причини повишаване на телесната температура или да бъде проблем, ако например единият от партньорите страда от нарушение на съня.

Според учените, затова би било най-добре да се прегърнете и гушкате за кратко преди лягане, но след това да разделите всеки партньор в собствената си част от леглото и да заемете позицията, която е най-удобна за всеки.

По този начин и двамата бихте се възползвали от близостта на партньора си, но бихте избегнали ситуация, в която тази близост би станала неудобна.