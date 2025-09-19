Гърмен вдига рехабилитационен център в Марчево и старчески дом в Скребатно

Рехабилитационен център в село Марчево планира да изгради със собствени средства до края на годината община Гърмен. Той ще е разширение на действащия Център за социални услуги и ще представлява едноетажна сграда с площ от 150 кв.м, с входно антре, рехабилитационна зала с директен достъп до съблекални и санитарни възли – по 2 броя за мъже и жени, и 3 офиса. В имота ще бъдат обособени и 7 паркоместа.

Общината вече преодоля първата цедка на РИОСВ – Благоевград, която пренебрегна близостта на защитена зона „Места“ за опазване на дивите птици и излезе с решение, че строежът няма да окаже отрицателно въздействие върху нея. Той е и извън обхвата на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, предвид което няма да има загуба на площи на типове природни местообитания и местообитания на видове, включително и птици.

Успоредно с бъдещия рекреационен център общината движи и друг социален проект – за Дом за възрастни хора в с. Скребатно, съобщи кметът на общината Феим Иса. Той ще е в старото училище на селото и вече е одобрен от Министерството на труда и социалната политика като местоположение, но още няма окончателно решение за финансирането му. Преди повече от 10 г. се говореше, че сградата ще бъде пригодена за настаняване на бежанци от войната в Сирия, но проектът не бе реализиран.

