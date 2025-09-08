Гърция въвежда нулев данък за многодетни семейства и вдига пенсиите



Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че от следващата година за семейства с ниски доходи и четири деца ще бъде въведена нулева данъчна ставка, както и увеличение на пенсиите, съобщи Локално.

По думите му силният икономически растеж, по-големият от очакваното бюджетен излишък и по-добрата събираемост на данъците позволяват финансирането на този пакет. „Всички знаем, че гърците трудно свързват двата края. Затова наш приоритет е да подкрепим доходите им,“ подчерта премиерът.

Реформата предвижда намаляване на данъчната ставка с 2% за всички категории, както и премахване на имотните данъци в райони далеч от големите центрове, за да бъдат насърчени младите хора да се заселват в селските райони. Общата стойност на мерките възлиза на 1,6 милиарда евро.

След дълговата криза от 2009 до 2018 г. гръцката икономика, водена основно от туризма, се възстанови и вече се доближава до предкризисните си нива, съобщава Ройтерс. Въпреки това страната остава най-задлъжнялата в Европа, а разполагаемият доход продължава да изостава от средното за ЕС, тъй като нарастващите цени на енергията, храните и жилищата подкопават покупателната способност, въпреки натрупаното увеличение на минималната заплата с 35%.






