Гьозлеме с пиле и спанак

Дата:
от: Библиотекар
Коментирай
( 345 )

Продукти за тестото:

  • 280 г брашно
  • 100 г кисело мляко
  • 100-120 мл вода
  • Сол на вкус

За пълнежа:

  • 250 г пилешко филе
  • 50 г ситно нарязан спанак
  • 1 глава ситно нарязан лук
  • 4 пасирани скилидки чесън
  • 1 домат, нарязан на ситно
  • 1 ч.л. смлян кимион
  • 1 ч.л. смлян кориандър
  • 1 ч.л. червен пипер
  • ½ ч.л. сол
  • 4-5 клонки пресен магданоз, нарязан на ситно
  • 3 клонки прясна мента, нарязани на дребно
  • 2 с.л. олио
  • 1 връзка пресен лук, нарязани на колелца
  • 100 г краве сирене
  • 2 с.л. олио за запържване
  • Листа пресен магданоз

     

Начин на приготвяне:

В купа сложете брашното, киселото мляко, солта и водата. Омесете за 7-8 минути до получаването на гладко тесто. Покрийте с влажна кърпа или фолио за свежо съхранение. Оставете настрана за 20 минути.
 

Нарежете пилешките гърди на парчета. Смелете ги в блендер. Загрейте зехтина в голям тиган. Сотирайте лука за 4-5 минути, докато омекне. Добавете чесъна. Гответе около минута. Прибавете домата. Гответе, докато омекне. Сложете смляното месо. Посолете и добавете подправките. Гответе 4-5 минути, докато месото побелее. Добавете спанака и ментата. Гответе, докато сместа остане на мазнина. Прехвърлете в купа и оставете да се охлади. 
 

Разделете тестото на 6 равни части. Оформете на топки. С малко брашно разточете до кора с дебелина около 3 милиметра. В центъра сложете от плънката, поръсете с малко пресен лук и натрошено сирене и загънете четирите краища към центъра – така че плънката да не изпада – като оформяте правоъгълник.
 

Загрейте тиган с малко зехтин. Запечете гьозлемето от двете страни за по 2-3 минути до златисто. Поръсете с малко пресен магданоз и сервирайте веднага.



