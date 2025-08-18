Гьозлеме с пиле и спанак

Продукти за тестото:

280 г брашно

100 г кисело мляко

100-120 мл вода

Сол на вкус

За пълнежа:

250 г пилешко филе

50 г ситно нарязан спанак

1 глава ситно нарязан лук

4 пасирани скилидки чесън

1 домат, нарязан на ситно

1 ч.л. смлян кимион

1 ч.л. смлян кориандър

1 ч.л. червен пипер

½ ч.л. сол

4-5 клонки пресен магданоз, нарязан на ситно

3 клонки прясна мента, нарязани на дребно

2 с.л. олио

1 връзка пресен лук, нарязани на колелца

100 г краве сирене

2 с.л. олио за запържване

Листа пресен магданоз





Начин на приготвяне:

В купа сложете брашното, киселото мляко, солта и водата. Омесете за 7-8 минути до получаването на гладко тесто. Покрийте с влажна кърпа или фолио за свежо съхранение. Оставете настрана за 20 минути.



Нарежете пилешките гърди на парчета. Смелете ги в блендер. Загрейте зехтина в голям тиган. Сотирайте лука за 4-5 минути, докато омекне. Добавете чесъна. Гответе около минута. Прибавете домата. Гответе, докато омекне. Сложете смляното месо. Посолете и добавете подправките. Гответе 4-5 минути, докато месото побелее. Добавете спанака и ментата. Гответе, докато сместа остане на мазнина. Прехвърлете в купа и оставете да се охлади.



Разделете тестото на 6 равни части. Оформете на топки. С малко брашно разточете до кора с дебелина около 3 милиметра. В центъра сложете от плънката, поръсете с малко пресен лук и натрошено сирене и загънете четирите краища към центъра – така че плънката да не изпада – като оформяте правоъгълник.



Загрейте тиган с малко зехтин. Запечете гьозлемето от двете страни за по 2-3 минути до златисто. Поръсете с малко пресен магданоз и сервирайте веднага.





