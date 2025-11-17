Г. Соколов от Кюстендил №1 в дисциплината „Майсторско управление на мотоциклет“ в националния конкурс „Пътен полицай – 2025“

Победител в дисциплината „Майсторско управление на мотоциклет“ в националния конкурс „Пътен полицай на годината – 2025”, който се организира от Главна дирекция „Национална полиция”, стана младши автоконтрольорът Георги Соколов от група „Контрол на движението по главни пътища и автомагистрали“ – сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Кюстендил.

Конкурсът, който се проведе в Кърджали в края на миналата седмица, се организира за 31-ва година и в него участваха отбори от 28 областни дирекции на МВР.

Вчера ръководството на ОДМВР поздрави победителя в дисциплината „Майсторско управление на мотоциклет“ Георги Соколов и му пожела здраве и успехи в работата и личните начинания.

ИВАН ИВАНОВ