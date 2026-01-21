Г. Търтов тренира с „Пирин“ (ГД), феновете се размечтаха да помогне в битката за оцеляване

Георги Търтов тренира с „Пирин“ (Гоце Делчев), което даде повод на феновете на тима да мечтаят и да го виждат като сигурно попълнение на третодивизионния отбор. Ентусиазмът обаче бе охладен от старши треньора на тима Радослав Джугданов, който обяви, че защитникът само поддържа форма с неврокопчани в очакване на развитие във връзка с оферти от по-горните нива на родния футбол, които обаче все още са на фаза преговори. Роденият в Гърмен бранител за последно игра в „Пирин“ (Благоевград), с чийто екип регистрира 7 срещи. Той скъса с орлетата и е свободен агент.

„Това, че Георги Търтов тренира с нас е плюс и за младите състезатели, които може да се учат от него, имайки предвид стажа му като професионалист и в най-високото ниво на футбола ни. Разбира се, има опция, ако не си намери отбор и пожелае, да доиграе състезателната година с нашия тим и да помогне в пролетната ни кампания и за запазването на третодивизионния статут на „Пирин“ (ГД). Това обаче е последна и малко вероятна възможност. Що се отнася до нашата оперативна работа, продължаваме по утвърдения план и график“, коментира старшията на гоцеделчевци Р. Джугданов.

Г. Търтов Р. Джугданов /вляво/ охлади надеждите на феновете за привличането на Г. Търтов

В кариерата си освен за благоевградчани бранителят от Гърмен игра още за „Славия“, „Крумовград“ и „Хебър“ като именно от клуба от Пазарджик идва още един от играчите, които вече водят занимания с пиринци. Това е 18-годишният десен защитник Ангел Палев, който е юноша на южняците, но в последните две години бе част от академията на пазарджиклии, с чийто отбор записа немалко мачове в елитната юношеска група. Той става поредният млад футболист, който се присъединява към неврокопчани и се очаква да бъде картотекиран за пролетния полусезон на Югозападната Трета лига. Неговият неофициален дебют трябва да се състои в събота, когато е първата зимна контрола на гоцеделчевци с „Банско“. Спарингът в Копривлен е насрочен за 12.00 ч., но може да има промяна, ако атмосферните условия не са благоприятни.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ