Г. Шейтанов стана треньор на вратарите във „Вихрен“

Георги Шейтанов е новото име в спортно-технически щаб на „Вихрен“. Бившият треньор на вратарите на националния отбор на България в мандата на Ясен Петров се присъединява към помощниците на старшията Борислав Кьосев-Боце, след като клубът се раздели с Иван Христов. Навършващият 53 г. след 2 седмици Г. Шейтанов е добре познато име на футболната общественост у нас и в частност в крайния Югозапад. Той е бивш вратар с дългогодишен опит в „А“ група. Пазил е вратата на „Славия“ и „Левски“, а между 2005 и 2008 г. носи екипа на „Вихрен“ в елита, където изиграва 59 мача за гладиаторите на Коко Динев, в 18 от които запазва суха мрежа, превръщайки се в любимец на местната публика. След края на активната си кариера под рамката Шейтанов изгражда успешна треньорска кариера – между 2021 и 2022 г. работи с вратарите на националния отбор на България, а извън страната натрупва ценен опит в Китай. Не е тайна, че при всяка възможност специалистът пристигаше в курортния град да наблюдава играта на санданчани и паралелно помагаше на вратарите на „Вихрен“ във всяка по-дълга пауза между пътуванията за азиатската държава. По повод 100-годишния юбилей на футбола в Сандански Г. Шейтанов бе награден от БФС с бронзова значка, след което застана между гредите в демонстративния мач на страната на отбора участник в „А“ група преди 20-ина години. Наследникът му Димитър Шейтанов сигурно върви по стъпките на баща си, след като наскоро премина от „Септември“ (Сф) в ЦСКА 1948 и вече е част от трикольорите.

През годините Г. Шейтанов (вляво ) не пропускаше възможност да прескочи до Сандански за мачовете на „Вихрен“ Шейтанов получава наградата си по случай юбилея на „Вихрен“, преди да застане на вратата в мача между звездите на санданския футбол

СТАНЧО СТАНЧЕВ