Дават на съд тримата задържани за трагедията в Несебър, готова е аутопсията на 8-годишното дете от Разлог

Окръжната прокуратура в Бургас е повдигнала обвинения на тримата арестувани служители на водната база в Несебър, които са предоставили атракция на майката и детето, което почина при падане от 50 метра височина. Това съобщи NOVA. Те са обвинени в причиняване на смърт при професионална небрежност и са задържани за срок от 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска постоянния им арест.

Във връзка с твърденията на очевидци за забавяне на първата линейка Здравното министерство разпореди проверка на Центъра за спешна помощ в Бургас.

Направена е и аутопсия на 8-годишното дете от Разлог, провеждат се разпити на свидетели, съобщиха от прокуратурара по-рано.

Детето е било с майка си на парашут, теглен от моторна лодка, когато паднало от височина около 50 метра в морето. Случаят е станал в понеделник около 13:00 ч. на южния плаж. Момчето е извадено на брега и му е оказана първа помощ от медиците на плажа.

„Детето дойде в безсъзнание, но може би с жизнени показатели. Транспортирано беше до реанимационния пункт на плажа, където бяха извършени реанимационни действия“, заяви Иван Георгиев, началник на водноспасителната дейност.

Очевидци обаче твърдят, че първата линейка е пристигнала след около 20 минути и не е разполагала с нужното оборудване. „Лекарят каза, че този случай не е за него, няма апаратура за спасяването на детето“, посочи свидетелят Тихомир Атанасов.

По-късно е пристигнал втори екип от Бургас с реанимационно оборудване. Министерството на здравеопазването отговори, че първата линейка е дошла за 8 минути и е била напълно оборудвана по протокол. Зам.-директорът на ЦСМП-Бургас Димитър Желязков уточни, че при пристигането си екипът е установил „дефинитивна смърт“, но въпреки това реанимационните действия са продължили.

По неофициална информация причина за падането е скъсан обезопасителен колан. Фирмата, стопанисваща водната база, е проверявана от Морска администрация преди около месец, но нарушения не са установени.

„Проверката на този коридор беше на 17 юли. Нито тогава, нито при прегледа на лодката са открити нередности“, заяви директорът на Морската администрация – Бургас Живко Петров.

От Министерството на туризма коментираха, че трагичният случай повдига въпроси извън неговите правомощия, но институцията е готова да подкрепи решения за по-ясна система на контрол.





