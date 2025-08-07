Дават шанс за нов живот на опожарения вековен дъб в Насалевци

„Вековният ни дъб в село Насалевци загуби своята голяма корона в пожара през юли и сега неговият по-млад брат вляво ще поеме стражата”, съобщиха от общината в Трън.

Вече текат процедури, които касаят стъпките по опазване на ствола и клоните – след средата на август дървото ще бъде обстойно прегледано от ландшафтния архитект Максим Янев, който е и арборист (специалист по здравето и кастренето на дърветата), и тогава ще може да обгрижи дъба. Опожарената отрязана дървесина ще бъде прегледана обстойно, за да се отстранят гнилите, изгорели и изсъхнали части, които не могат да се употребяват. От големите дънери ще бъдат създадени маси и пейки, които ще бъдат разположени под малкия брат.

„От средните изрезки ще направим заготовки за дърворезби и икони – с нас се свързаха специалисти от Троян, Трявна и още знакови за занаятите градове, които изказаха желание да създадат такива почетни паметни сувенири, които да останат в историята след загубата на короната на дъба. От малките клони, които са здрави, ще се опитаме да изработим малки сувенири, които всеки ще може символично да закупи, и със събраните средства ще осигурим необходимата сума за последващата професионална грижа за остатъка от дървото. Това дърво е знаково за всички нас и докато може, ще бъде поддържано живо, макар и с два клона, а ако грижата и обичта ни са силни – арбористите дават надежда, че може би нови издънки ще тръгнат от ствола, времето ще покаже…“, пишат от община Трън.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





