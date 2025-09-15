Дамите над 50 г. да изхвърлят тези неща от гардероба си

Много често жените в зряла възраст нямат време за пазаруване, затова влизат в първия магазин и си купуват дрехи, които са им удобни. Без да се интересуват дали въпросната вещ е подходяща за тях или не.



Стилистите обаче са категорични, че по този начин само добавят допълнителни годинки към възрастта си.

Има дрехи, които дамите над 50-годишна възраст не трябва да обличат. Освен че ги състаряват, с тях те винаги изглеждат нелепо.



По думите на специалистите колкото по-възрастна е жената, толкова по-сдържана трябва да бъде нейната визия. Това обаче съвсем не означава, че тя трябва да е скучна и сива.



Ето за какво е най-добре да забравите, ако вече сте чукнали петдесетака:

Къса пола

Ако не знаете как да носите къси поли след 45-годишна възраст, тогава по-добре изобщо не ги носете! Това е по-младежко облекло, което подхожда на момичета с перфектна фигура, а на възрастна жена често стои неестетично. Затова няма как една бизнес дама да облече нещо подобно за офиса, на важна среща или за вечеря в ресторанта.

Ако толкова много искате да носите мини, е добре да следвате няколко прости правила. На първо място, изберете модели с А-силует с права кройка. Второ – полата трябва да е или черна, или пастелна и трето – визията ви винаги трябва да е многопластова.

Леопардов принт

Не е тайна, че леопардовият принт визуално прави жената да изглежда по-пълна. Затова панталони, рокли или поли с такива шарки са нещото, което не може да се носи след 50. В тях ще изглеждате нелепо.



Обувки на висок ток

Обувките на висок ток вредят на краката. И нещо много важно – на зрелите жени те изглеждат вулгарно. Точно по тези причини те трябва да станат табу за вас. Най-добре заложете на бели кецове или обувки на ниска платформа. Така хем ще изглеждате стилно, хем ще се чувствате удобно!



Тениски по тялото

Тясната деколтирана тениска е още едно забранено нещо, което не можете да носите след 45 години. Тя ще подчертае всички несъвършенства на кожата на шията и гърдите. Освен това задължително ще подчертае корема ви, в случай че имате такъв.



По-добре е да носите нещо, което е в уголемен размер.



Хавайски ризи

Сега е краят на лятото и изобщо не е странно, че всички искаме повече цветове. Въпреки това един подобен принт изглежда много тромаво и смешно на възрастна жена. Да не говорим, че подчертава всеки допълнителен сантиметър в обема.



Сега в магазините можете да намерите много рокли, с които да изглеждате стилно и да свалите няколко годинки от ЕГН-то си. Както вече отбелязахме, по-добре е да се откажете от моделите с мини дължина, за да не изглеждате вулгарно. Вместо това обърнете внимание на роклите с дължина миди в тъмни нюанси, които ще ви направят по-стройна. И не забравяйте да изберете рокли с дълги ръкави, за да скриете отпуснатата кожа, защото ръцете са тези, които издават възрастта на жената.





