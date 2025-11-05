Дамите от сдружение “Всички заедно“ – Дупница честваха Деня на народното единство

Дамите от скдружение “Всички заедно“ в Дупница, с председател Олга Петрова, честваха Деня на народното единство. “Скъпи приятели, днес сме се събрали, за да празнуваме Деня на народното единство. Исторически този празник е свързан с края на смутното време в Русия в ХVII век. Смутното време -период от смъртта на цар Иван Грозни през 1584 г. до 1613 г., когато на престола се възкачил първия от династията Романови. Това е била епоха на дълбока криза на Московската държава, наричана до края на династията на Рюрикович. Династичната криза скоро прераства в национално-държавна криза .В Русия нахлуват полски войски. Московските боляри дори пускат поляците в столицата и признават полския принц Владислав за новия цар на Русия. След тежки сражения през ноември 1612 г. народното опълчение под командването на княз Дмитрий Пожарски и новгородския староста Кузма Минин успява да освободи столицата. След една година на престола на руската държава се възкачва първият цар от династията Романови. Тогава, през ХVII век, хора с различна вяра, от различни националности и съсловия се обединяват, за да освободят отечеството от чуждите окупатори…“, разказа за Деня на народното единство Олга Петрова.

Всяка една от дамите беше приготвила вкусотии, които галеха небцето на присъстващите. Събитието завърши с обща снимка за спомен.

Николая Иванова